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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة يهنئ الدكتور هاني عتيبة لاختياره رئيسًا للكلية الملكية للأطباء بـ "جلاسكو"

الدكتور هاني عتيبة
الدكتور هاني عتيبة

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور هاني عتيبة، لاختياره رئيسا للكلية الملكية للأطباء والجراحين «جلاسكو» البريطانية، ‏كأول طبيب مصري يتولى رئاسة هذه الكلية.

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كان الدكتور هاني عتيبة، قد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الأزهر الشريف عام ‏‏1979، وعين نائبًا في قسم القلب بالكلية، ثم حصل على درجة الماجستير من ‏الكلية عام 1983، وسافر في بعثة علمية إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الدكتوراة، ‏في تخصص أمراض القلب التداخلية، ليصبح أحد ‏رواد مجال طب القلب التداخلي، ويتولى العديد من المناصب البارزة مثل مدير مركز القلب والرئة بمستشفى اليوبيل الذهبي الوطني، ورئيس جمعية القلب الأسكتلندية.‏

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