يلتقي منتخب أيرلندا مع نظيره هولندا فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع المنتخبين على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لمنافسات مباريات تصفيات يورو 2024.

كما يلعب منتخب تركيا مواجهة مرتقبة أمام نظيره ألمانيا فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، في المباراة الودية التى تجمعهما خلال فترة التوقف الدولية.

جدول مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة



ـ أرمينيا ضد ويلز فى تمام الساعة 4 عصرا عبر قناة beIN Sports HD 1

ـ روسيا البيضاء ضد أندورا فى تمام الساعة 7 مساء عبر قناة beIN Sports HD 2

ـ لاتفيا ضد كرواتيا فى تمام الساعة 7 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1

ـ سويسرا ضد كوسوفو فى تمام الساعة 9:45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 4

ـ فرنسا ضد جبل طارق فى تمام الساعة 9:45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 2

ـ هولندا ضد إيرلندا فى تمام الساعة 9:45 مساء عبر قناة beIN Sports HD 1