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الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إسبانيا تفوز على قبرص بثلاثية في تصفيات أمم أوروبا 2024

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

نجح منتحب إسبانيا في تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيرة قبرص، في المواجهة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب ستاد الفاميجا، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى بتصفيات أمم أوروبا 2024.

إسبانيا يفوز على قبرص بثلاثية 

سجل أهداف منتخب إسبانيا كل من لامين يامال في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، وأضاف ميكيل أويارازبال الهدف الثاني في الدقيقة 22 وتمكن اللاعب خوسيلو من تسجيل الهدف الثالث للماتادور الإسباني في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وأضاف اللاعب كوستاس بيلياس هدف منتخب قبرص الوحيد في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، ليتلقى المنتخب الهزيمة الثامنة بدون انتصار أو تعادل، استقبلت شباك المنتخب 25 هدف وبدون أي نقاط في المركز الرابع.

على الجانب الأخر وصل منتخب إسبانيا للانتصار السادس في تصفيات يورو 2024 عقب هزيمة وحيدة وبدون تعادل، ويمتلك الماتادور 22 هدف حيث أقوى خط هجوم في المجموعة، كما يمتلك أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 4 أهداف، ويرفع رصيده إلى 18 نقطة.

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