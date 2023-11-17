منتخب الناشئات يواصل استعداداته لمواجهة الكونغو في تصفيات كأس العالم

يواصل منتخب مصر الناشئات بقيادة محمد كمال، مرانا قويا، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة الكونغو برازافيل، يوم الأحد، على استاد الإسكندرية، في إياب الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في الكونغو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واشتمل مران المنتخب على بعض الجمل الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال المباراة المرتقبة.

ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز خلال المباراة التي تقام على ملعب الإسكندرية، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.