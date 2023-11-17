غدا.. محاكمة 5 متهمين في "اللجان النوعية بحلوان"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بـمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ"اللجان النوعية بحلوان"، وذلك لإدانتهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر.

وجهت النيابة العامة لـ 22 متهمًا في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، بأنهم في غضون عام 2015 حتى 13 يوليو 2015 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة "حال كون المتهمان الثامن والرابع عشر طفلين لم تجاوز سنهما الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة من العمر وقت ارتكاب الجريمة".

كما انضموا إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لمجموعات مسلحة تابعة للجماعة الإرهابية.

كسر الباب.. اعترافات المتهم بسرقة روضة أطفال في القاهرة الجديدة

أقر عامل بقيام بسرقة أموال من داخل" روضة أطفال" كائنة بمنطقة التجمع الخامس ،بأسلوب كسر الباب واستغلال عدم وجود أخد في المكان من العاملين أو الرواد وسرقة مبالغ مالية وفر هاربا ولكن مباحث القاهرة كشف ملابسات الواقعة وألقت القبض عليه.

تفاصيل الواقعة كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط عامل لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل "روضة أطفال" كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

عُثر بحوزته المتهم على جزء من المبلغ المالى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"،وسرق الأموال والتصرف في جزء منها ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.