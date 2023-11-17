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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس سيدة وأخرين بتهمة استدراج شخص وابتزازه بأكتوبر

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت نيابة أكتوبر، بحبس سيدة وزوجها وآخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه بأكتوبر. 

 

وتباشر نيابة أكتوبر، التحقيق مع 4 أشخاص "سيدة وزوجها وآخران"  لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع وطلب مبلغ مالي لإطلاق سراحه بأكتوبر. 

 

وقد اعترف المتهمون بارتكابهم للواقعة، مؤكدين أن المجني عليه قامت السيدة باستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقي المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض (سنجة) وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة").

 

بلاغ الواقعة 

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا  من (عامل) بتلقيه اتصال هاتفي من صديقه (مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم) أخبره خلاله باحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (ربة منزل وزوجها "مقيمان بالشقة محل البلاغ" وآخران) وبرفقتهم المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بقيام ربة المنزل باستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقي المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سنجة" وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة").

 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (10 إيصالات أمانة- 3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجنى عليه-السلاح الأبيض "سنجة"- 2 هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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