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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

"مات جوعًا".. تجديد حبس سيدة 15 يومًا بتهمة التسبب في وفاة رضيعها بالعجوزة

تجديد حبس-أرشيفية
تجديد حبس-أرشيفية

أمر قاض المعارضات بمحكمة بجنوب الجيزة، تجديد حبس ربة منزل 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتسبب في وفاة رضيعها بسبب الإهمال في العجوزة، وقد طلبت النيابة من رجال المباحث سرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

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وكان قد قضي الرضيع "يونس" عامين من عمره في كنف امه بعدما انفصلت عن ابيه ليكون تحت انظار جدته وفي رعاية أمه ولكنها رعاية واهية لا اساس له، ليلقي مصرعه نتيجه الإهمال والجوع.

بلاغ الشرطة 

وقد تلقي العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة رضيع يدعى "يونس.س." يبلغ من العمر عام ونصف العام والاشتباه في وفاته.

 

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة بينت أن والدة الرضيع أهملت الاعتناء به فكانت لا تكترث بتغذيته جيدًا حتى أصيب بجفاف فارق على إثره الحياة.

 

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى عرفة معاون مباحث العجوزة من ضبط الأم المشكو في حقها، وأحالها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسها بتهمة الإهمال.

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