الناطق باسم كتائب القسام: "جهزنا أنفسنا لدفاع طويل ومرن ومُستمر"

صرح "أبوعبيدة" الناطق باسم "كتائب القسام" في كلمة مسجلة، بأن ما يبحث عنه رئيس وزراء إسرائيل "نتنياهو" في مجمع الشفاء أمر مُثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف أبوعبيدة أنهم دمروا 62 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأيام الأربعة الأخيرة، مؤكدا أن إنجازات مقاتلي "القسام" في الميدان هو تدمير آليات الاحتلال وقتل قواته.

وقال إنه وبعد مرور 42 يومًا من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية.

وفي ما يلي أهم ما جاء في كلمة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام":

- يواصل مقاتلونا عمليات التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة من محاور عدة.

- وثقنا وعرضنا الكثير من عمليات استهداف العدو وسنعرض منها الكثير تباعا.

- جهزنا أنفسنا لدفاع طويل ومرن ومستمر.

- قيادتكم تريد لأبنائكم القتل والنسيان.

- عرضنا صفقة إتمام تبادل لحل القضية.

- جنودكم في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أم آجلا.

- تمكن مقاتلونا في عمليتين منفصلتين قبل 3 أيام من قتل 9 جنود.

- دمرنا شقة يتحصن بها قوات من الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى قتل وأصابة جميع من فيها.

- استهدف سلاح المدفعية تل أبيب وعسقلان خلال الأيام الماضية.

- القوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين وتهاجم المستشفيات.

- الجنود الإسرائيليون يواصلون الاستقواء على جثامين القتلى والأطفال الخدج والأطباء والمدنيين.

- أعداد القتلى في صفوف الإسرائيليين أكثر مما يتوقعون بكثير.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ42، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية والوقود.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء يوم الجمعة، "إن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر".

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي أن من بين الضحايا 5 آلاف طفل، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3750 مفقودا في قطاع غزة.

وأشار المكتب في بيان إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1270 مجزرة.

وأوضح في السياق أن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة منذ بدء القصف على القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا.