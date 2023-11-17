البرلمان العربي: مصر نموذجا رائدا في جذب الاستثمارات بفضل جهود الرئيس السيسي وموقعها المحوري

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال تعزيز وجذب الاستثمارات وما حققته من طفرة تنموية شاملة بفضل بنية تشريعية رائدة وعلاقاتها الاستراتيجية مع بلدان العالم في إطار ما تحظى به من سمعة ومكانة دولية ومحورية وأهمية متميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال استقبال السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، لمعالي رئيس البرلمان العربي وبحضور المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

وأكد "العسومي"، على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستثمارات ودعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري في الوطن العربي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مصر تعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما أقرته من تشريعات ومبادرات محفزة لجذب الاستثمارات، وبفضل ما تمتلكه من بينة تحتية متميزة ومشروعات عملاقة وباتت قبلة للاستثمار العربي والأجنبي.

ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تقديره للجهود المقدرة والمخلصة التي يقوم بها البرلمان العربي والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك على كافة الأصعدة وحرصه الكبير على دعم التكامل الاقتصادي العربي والذي تعتبر الاستثمارات البينية ركيزة أساسيه لتحقيقه، بما ينعكس على الشعوب العربية بالرخاء والنماء.