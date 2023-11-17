مركز عائشة المرزوق قلعة طبية في ريف قنا

أكدت الدكتورة سمر عاطف مدير التخطيط والمشروعات بمديرية الصحة بقنا؛ الإسراع فى إنجاز مركز عائشة المرزوق لطب الأسرة فى قرية المحروسة التابعة لإدارة قنا الصحية؛ وفقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل، وأنه سيضم مقراً لمكتب تسجيل المواليد والوفيات.

وقالت مدير التخطيط والمشروعات بمديرية صحة قنا؛ أن الصرح الطبى المرتقب سيشمل رعاية الأمومة والطفولة؛ وطب الأسرة، وصيدلية لصرف الأدوية الأساسية.

وأضافت "د.سـمر"، أن المبنى الجديد يتضمن عيادات خارجية متخصصة؛ منها

عيادة لطب الأسنان وجراحة الفكين؛ ومعامل للتحاليل الطبية، وخدمات التثقيف الصحي، وتنظيم الأسرة.

جاء ذلك؛ على هامش الجولة التفقدية للدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، وناجي صديق مندوب مجموعة آل المرزوق الكويتية فى اطار التعاون بين الشعبين، وبعض قيادات المديرية منذ ساعات؛ للأعمال الإنشائية الجارية بمركز عائشة المرزوق لطب الأسرة بقرية المحروسة، ضمن مشاريع حياة كريمة بالمحافظة.

وأكد"د.بـــدران"، أهمية دعم فئات المجتمع المدني في تحسين الخدمة الصحية؛ والذي يأتي بثماره النافعة لجميع المواطنين من أبناء المحافظة.

وأشار، إلى دعم القيادة السياسية والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان واللواء أشرف الحجاوي، محافظ قنا للتطوير، والتحديث، وفتح منافذ مختلفة للخدمة الطبية للجماهير الجنائية.

وكانت مديرية الصحة بقيادة الدكتور راجى تواضروس، مدير عام الأمراض المتوطنة إبان شغله منصب وكيل وزارة الصحة بقنا؛ قد انتشل موقع الوحدة الصحية المهجورة من غياهب النسيان.

وأحبط "د.تواضروس" كل المحاولات السوداء للسطو على أرض الوحدة الصحية، الكائنة على طريق قنا- نقاده السريع، قبل فوات الأوان، تحقيقاً للصالح العام.