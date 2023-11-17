أزمة في تفتيش مديرية العمل بقنا

سادت حالة من الغليان بمديرية العمل فى محافظة قنا؛ إثر النقل التعسفى لبعض مفتشى المديرية؛ مما قلب الموازين فى دولاب عمل المديرية؛ ومكاتبها بشمال المحافظة!!



وتفاجأ العاملون بالمديرية ومكاتب عمل دشنا ونجع حمادى وفرشوط؛ بقرارات النقل المفاجأة؛ بالادعاء أمام وزير العمل حسن شحاته؛ أن المسافة بين مدينتى دشـــنا وفرشوط 15 كيلو مترا وهو المثبت فى المذكرة المعروضة عليه خلافاً للحقيقة!!



وتبين أن ادعاء المسافة المخالف للحقيقة؛ يهدف لتمرير نقل بعض القائمين على أمر إدارة التفتيش بالمديرية وهدم دولاب العمل بالإدارة لحاجة فى نفس يعقوب!!



كما تبين أن إعادة النظر فى قرارات النقل سيعيد الأمور لنصابها الصحيح بفك الارتباط بين تفتيش دشـــنا وفرشوط؛ ويكبح التحايل على القانون الذى يحرص على عمل الموظف أو الموظفة بجوار محل الإقامة تحقيقاً للاستقرار الأسرى الذى يكفله القانون.



فى سياقٍ متصل؛ تقع مدينة دشنا شرق النيل بمحافظة قـــنا؛ بينما تقع مدينة فرشوط غرب النيل شمال المحافظة؛ والمسافة بين المدينتين 40 كيلو مترا؛ وفقاً للخرائط المساحية المعتمدة بمديرية المساحة بقنا!!



وتقع مدينة نجع حمادى الكائنة على الضفة الغربية لنهر النيل؛ ولا يمكن للقادمين من مدينة دشـــنا الوصول لمدينة فرشــوط بواسطة الطريق الوحيد القاهرة-أســوان الزراعى؛ إلا بعبور كوبرى نجع حمادى العتيق الرابط بين شرق وغرب النيل، أى بالمرور على مدينة نجع حمادى نفسها!!

ويربط بين مدن دشـــنا ونجع حمادى وفرشـوط قضبان قطارات القاهرة- أسوان والعكس؛ التى تعبر كوبرى سكك حديد نجع حمادى وصولاً لمدن شرق النيل والعكس أيضاً.



وتعد المسافة بين مدينتى دشــــنا ونجع حمادى 30 كيلو مترا؛ وبين مدينتى نجع حمادى وفرشوط 10 كيلو مترات؛ والأخيرة كانت إحدى القرى التابعة لمركز نجع حمادى حتى وقتٍ قريب؛ قبل أن تنفصل وتتحول لمركز مستقل.