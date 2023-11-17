أنباء عن مشاركة أيقونة الشرق أصالة في حفل ليلة الدموع 2|صمت الشركة المنظمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء يزعمون فيها مشاركة الفنانة أصالة نصري في حفل "ليلة الدموع"، والذي انطلق الآن بمدينة الرياض، على مسرح أبوبكر سالم الليلة، ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، والذي يشارك فيها كل من رامي صبري وتامر عاشور ورامي جمال وآدم في أمسية غنائية رائعة، ولم يتم تأكيد الخبر الآن من أي جهة سعودية.

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أصالة ضيفة حفل ليلة الدموع 2

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، خصوصًا موقع "إكس" تويتر سابقًا، أخبار تفيد بمشاركة الفنانة أصالة في حفل ليلة الدموع2، والذي يقام الآن في المملكة العربية السعودية، وانتشرت مجموعة من الصور والبوسترات التي تؤكد هذه الأخبار، وعلق المتابعون قائلين، "في الانتظار"، "أحلى مفاجأة"، "كنت حاس والله"، "أيقونة الشرق أصالة مفاجأة ليلة الدموع الليلة في موسم الرياض على مسرح أبوبكر".

تأجيل حفل ليلة الدموع 2 بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تأجيل حفل ليلة الدموع 2 لمدة 24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية، والأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا وردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الخبر التريند بعد تساؤل الكثيرين عن الموعد الجديد للحفل أو الأسباب التي أجلت الحفل، بعدما كان ينتظره «عشاق الحزن والنكد»، إذ يجمع العديد من المطربين من مصر والوطن العربي الذين اشتهروا بغناء اللون الحزين.

وجاء سبب إلغاء الحفل من خلال إعلان الشركة المنظمة في منشور عبر "إكس": "جمهورنا الغالي.. نأسف على إبلاغكم بأنه نظرًا للأحوال الجوية الممطرة وحرصًا على سلامتكم، قررنا تأجيل حفل ليلة الدموع إلى يوم الجمعة الموافق 17 / 11 / 2033".

حفل ليلة الدموع 2

نجوم حفل ليلة الدموع 2 في الرياض

شارك عدد كبير من نجوم الأغاني الحزينة من الذين بدأوا مسيرتهم وحققوا نجاحاتهم بموسيقى حزينة ورومانسية، ومن أبرزهم المطرب حمادة هلال وأحمد سعد وطارق الشيخ ومسلم وهيثم شاكر وآدم وتامر عاشور، وقدموا خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها خلال مشوارهم، وحققت نجاحا كبيرا في خلال الأعوام الماضية بين جمهورهم.