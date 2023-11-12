أصالة تشارك في حفل جديد مع صابر الرباعي بعد روائع بليغ حمدي

تستعد المطربة السورية أصالة لإحياء حفل جديد يجمعها بالفنان التونسي صابر الرباعي، وذلك بعدما اجتمعا مؤخرًا في حفل روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي، حيث صرحت بذلك خلال لقاء تلفزيوني قائلة أن الحفل سيكون بعد شهر، رافضة كشف المزيد من التفاصيل قبل إعلان الجهة المنظمة تفاصيله كاملة.

وأعربت أصالة عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في حفل روائع بليغ حمدي لإحياء ذكراه، قائلة: كل إنسان له شيء يفتخر بي، واللي أنا فيه اليوم هو الفخر اللي أنا بتمناه شكرا جزيلا لكم.

وشارك في حفل بليغ حمدي 6 نجوم وهم الفنان التونسي صابر الرباعي، وماجد المهندس، وأصالة، وأنغام، ونانسي عجرم، وطلال سلامة، كما كانت للفنانة عفاف راضي مشاركة خاصة بالحفل، بالإضافة إلى حضور العديد من الفنانين الحفل، منهم الموسيقار هاني مهنا والفنانة عزيزة جلال.

جدير بالذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا ألبوم لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وطرحت 6 أغان منه، وهم: الأخبار الحلوة، مانجا، لما بنتجاهل، فوق، مارس إبريل، رجل مثالي.