سر ظهور أصالة حافية القدمين في معظم حفلاتها.. مرض أم تركيز

تسببت النجمة السورية أصالة في حالة من الجدل والدهشة لدي جماهير السوشيال ميديا، بعد أن تم تداول مقطع فيديو خلال مشاركتها في حفل "روائع بليغ حمدي"، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، وهي حافية القدمين، وحازت على انتقادات كبيرة بسبب هذا الفعل.

أصالة

ظهرت أصالة في مقطع الفيديو وهي تصعد على المسرح لإحياء فقرتها الغنائية، حافية القدمين الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع الأمر بسخرية وسط أشادات بجرأئتها.

أسباب ظهور أصالة حافية القدمين.. ليست المرة الأولى

لم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر أصالة حافية القدمين على المسرح، فقد فعلتها من قبل في العديد من حفلاتها الغنائية، وبررت هذا التصرف خلال لقاء لها ببرنامج " theinsiderar"، وقالت :" لا أحب أن يؤثر أي شيء على الغناء، سواء كان ملابس أو ارتداء الحذاء الذي يصل طول كعبه إلى 12 سم".

وتابعت أصالة حديثها: "أحب أن أركز بشكل كبير على الغناء، وأن أمتع جمهوري، ولا تهمني مثل هذه المظاهر، كما أن هذه الأمور تأخذ من تفكيري وغنائي، وبالتالي أفضل التخلص منها مباشرة، خاصة أنني أعاني من الوقوف لفترة طويلة على المسرح".

أصالة حافية

أصالة حافية

أصالة حافية

أصالة حافية

انتقادات تلاحق أصالة بعد ظهورها حافية القدمين في حفل بليغ حمدي

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة أصالة عقب ظهورها في حفل روائع بليغ حمدي دون حذاء، وانقسمت الرواد بين المؤيد لها والمعارض حيث جاءت تعليقات المعارضين كالأتي، " نجمة كبيرة حضورها جميل ومبدعة في الاداء وزي العسل ملاحظة ما حبيت انها حافية ، حفلة تكريمية لموسيقار كبير وحفل بهالضخامة كان لازم تلبس اي شي باجرها"، " كرمال هيك لازم تلبس اي شي مش ضروري مع كعب"، "من قله الأحذية اللي عندها".

أصالة

وبعد موجة الانتقادات التي لاحقتها إلا أن هناك مجموعة كبيرة من وراد مواقع التواصل الاجتماعي دافعوا عن الفنانة وجاءت التعليقات كالأتي، " اصاله تعاني من الام في رجلها لذلك يضايقها الشوز وقت الغناء خليك بالصوت والاداء"، " ليش هي بتغني لك برجلها ؟ من متى صارت هذي ضروريات والجمهور يحسب لها حساب"، " ألف مرة قلنا أصالة فنانة بصوتها مو بسكلها ولا لبسها ولا أي شي"، " ونحنا جمهور اصاله بدنا راحتها وهي هيك مرتاحه وبتغني بمنتهى الروعه وين المشكله".