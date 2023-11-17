غزة: أكثر من 12 ألف شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة

أعلنت المكتب الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.

وذكر المكتب الحكومي في بيان أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ نحو 200 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، بالإضافة إلى 51 صحفيًا.

وقال إنه لليوم الـ 42 تتواصل الحرب الإجرامية الإسرائيلية على المستشفيات والمنازل الآمنة في أنحاء قطاع غزة.

وبين أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1270 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 3750 مفقوداً، منهم 1800 طفلٍ ما زالوا تحت الأنقاض.

وزاد عدد الإصابات عن 30000 حالة، وأكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

وبلغ عدد المقرات الحكومية المدمرة 95 مقراً حكومياً، و255 مدرسة منها 63 مدرسة خرجت عن الخدمة.

كما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 76 مسجداً، بينما تدمر 165 مسجداً جزئيا، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.

كما خرج عن الخدمة نتيجة العدوان الإسرائيلي 25 مستشفى و52 مركزاً صحياً، إضافة إلى استهداف 55 سيارة إسعاف.