السودان يطالب الأمم المتحدة بالإنهاء الفوري لبعثتها

طالب السودان الأمين العام للأمم المتحدة بالإنهاء الفوري للبعثة الأممية لدعم الانتقال يونيتامس، بحسب رسالة وزعتها الخرطوم على مجلس الأمن الدولي مساء أمس الخميس.

وفي الرسالة الرسمية بالعربية المؤرخة 16 نوفمبر الجاري من سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، فقد أبلغ وزير الخارجية علي الصادق علي أنطونيو غوتيريش طلب حكومة السودان من الأمم المتحدة بالإنهاء الفوري لبعثة يونيتامس التي توظف مئات المدنيين منذ عام 2020.

وتم توزيع الرسالة التي اطلعت عليها فرانس برس الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن أثناء اجتماعه لبحث النزاع في السودان.

وفي نهاية الاجتماع، حدث تحول درامي وفق الأمم المتحدة عندما أعلن ممثل الخرطوم قرار الحكومة السودانية، وهو إنهاء البعثة.

وبحسب الحارث إدريس الحارث، فإن البعثة لم تعد تلبي احتياجات وأولويات بلاده، مؤكدا أن الخرطوم ستواصل العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة.

