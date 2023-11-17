محافظ الغربية يتابع الحملات الموسعة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مواصلة متابعته المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة،في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء ، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة.

وأكد محافظ الغربية انه يتابع عن كثب الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، وذلك للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.مشيرا الى ان حملات الإزالات التي تقوم بها المحافظة حملات مكثفة ومتتالية على مدار الساعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في جميع المراكز والمدن في وقت واحد.

وتمكنت الحملات من إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 12 سهما 2 قيراطا وإزالة 5 حالة مخالفات للبناء على مساحة 378م 2 بكافة قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلي تحويل 5 متعدين على الاراضي الزراعية و5 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.