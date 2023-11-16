"مات من الجوع".. انفصال ينهي حياة طفل العجوزة

قضي الرضيع "يونس" عامين من عمره في كنف امه بعدما انفصلت عن ابيه ليكون تحت انظار جدته وفي رعاية أمه ولكنها رعاية واهية لا اساس له، ليلقي مصرعه نتيجه الإهمال والجوع.

وقد تلقي العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة رضيع يدعى "يونس.س." يبلغ من العمر عام ونصف العام والاشتباه في وفاته.



جهود البحث والتحري التي قادها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة بينت أن والدة الرضيع أهملت الاعتناء به فكانت لا تكترث بتغذيته جيدًا حتى أصيب بجفاف فارق على إثره الحياة.



بتقنين الإجراءات تمكن الرائد مصطفى عرفة معاون مباحث العجوزة من ضبط الأم المشكو في حقها، وأحالها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسها بتهمة الإهمال.