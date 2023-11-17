الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 07:45 م 11/17/2023 7:45:44 PM

رحلت وزيرة الداخلية، الملكة الشريرة سويلا برافرمان. رغم أنها أثارت غضب العديد من زملائها، إلا أن معظمهم يشتركون فى نفس تفكير المحافظين الحالى. كلهم يشاركونها أفكارها.

لقد انحسر المد على النزعة المحافظة التى نشأوا عليها، وهى التموجات الأخيرة من التاتشرية التى رعتهم وتركتهم جميعاً تقطعت بهم السبل فى جزيرة متطرفة. إن مؤيدى سويلا برافرمان، مثل ديلى ميل، وتيليجراف، وصن، التى بدا أن لها خطاً مباشراً قبل 20 عاماً إلى قلب حزب المحافظين النابض فى وسط إنجلترا، أصبحوا الآن بلا هدف. وليس هناك ما يشير إلى أن إقالتها وإعادة إحياء ديفيد كاميرون من شأنه أن يساعد.

إنها اختارت «زرع بذور الكراهية». وكان كل هذا بمثابة نعمة لحزب العمال، حيث أخرج صراعه الداخلى المؤلم حول وقف إطلاق النار فى غزة من الأخبار.

لا يتغير خلط المجموعة القديمة إلا قليلاً: فهم جميعاً معاً. تشير هذه الإقالة إلى أن ريشى سوناك قد تخلى عن مقاعد الجدار الأحمر المعارة لفترة وجيزة. إن صعود لازاروس من قبر كاميرون القديم، يشير إلى محاولة يائسة لإنقاذ المقاعد الزرقاء التقليدية. وفى الآونة الأخيرة فقط، هاجم كاميرون سوناك بوحشية بسبب إلغاء نظام HS2، ولكن لا بد من ذلك عند مواجهة خسارة مساحات واسعة من الدوائر الانتخابية فى المقاطعات الأصلية.

قد تكون برافرمان ونائب رئيس الحزب، لى أندرسون، من أصحاب الأصوات الصاخبة، لكنهما يعبران عن أفكار حزب كان يسير نحو اليمين لفترة طويلة. ولسنوات عديدة، كان المرشحون الذين يقسمون الولاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وغيره من العلاجات اليمينية هم الذين لديهم فرصة الاختيار. انظروا كم عدد النواب الذين اختاروا بوريس جونسون، ثم ليز تروس، ليطرحوها على أعضائهم. لا يكاد يوجد فرق يذكر الآن بين معظم أعضاء البرلمان من حزب المحافظين ونايجل فاراج: فمجموعة الأمة الواحدة الصغيرة المحاصرة محظوظة لأنها لم تنفِ مثل ديفيد جوك ودومينيك جريف. إذا تم طرد سوناك، فسيكون ذلك لأنه خاسر، وليس لأن غرائزه السياسية تختلف عن معظم نوابه.

أظهر استطلاع كبير ومفصل هذا الأسبوع أن حزب العمال فاز بأغلبية ساحقة أكبر مما حققه فى عام 1997. وكشف الاستطلاع عن المخاوف الثلاثة الكبرى فى كل دائرة انتخابية: تكلفة المعيشة، وخدمة الصحة الوطنية، والاقتصاد، فى كل مكان تقريباً. وتتباهى خطط رقم 10 بخفض معدل التضخم إلى النصف، لكن الناس سيظلون يرون أسعار كل شىء ترتفع. من المفترض أن تعمل الحروب الثقافية على صرف انتباه الناس عن آلام تكلفة معيشتهم.. ولن يتم تعديل كراسى مجلس الوزراء.

يجد الديمقراطيون الليبراليون أن نوع الحرب المناهضة للاستيقاظ الذى تتبعه برافرمان يصد الناخبين المعتدلين من حزب المحافظين، ويلتقطه على عتبات حزب المحافظين السابقة. لكنها واحدة فقط من بين العديد من الذين تحولوا إلى حزب لا يمكن تمييزه عن أمثال فاراج، مع هجماتهم الثورية على كل عنصر من عناصر المؤسسة التى اعتاد حزب المحافظين القديم على الحفاظ عليها ذات يوم. إن مهاجمة استقلال الشرطة يعكس اعتداءات «أعداء الشعب» على السلطة القضائية المستقلة، إلى جانب كرههم العالمى لهيئة الإذاعة البريطانية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والمجالس المحلية، والخدمة المدنية، والجمعيات الخيرية. هؤلاء العدميون الجدد لن يفوزوا أبداً فى الانتخابات.