ختام مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الإعدادية بمعاهد سوهاج الأزهرية

اختتمت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، فعاليات مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الإعدادية، والتي تنظمها تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، بقاعة الإجتماعيات بديوان عام المنطقة.



وكان رئيس المنطقة قد شهد فعاليات إنطلاق المسابقة السبت الماضي والتي بدأت بمعاهد المرحلة الابتدائية، ومن المقرر أن تبدأ السبت المقبل للمرحلة الثانوية.

جدير بالذكر أن إدارة رعاية الطلاب برئاسة محمد جمال، تنظم فعاليات المسابقة في الفترة من 13 ‏حتى 23 نوفمبر2023م ، ومن المقرر أن يشارك الطلاب والطالبات أصحاب المراكز الأولى في المنافسة على مستوى ‏الجمهورية.‏



وفي سياق متصل شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إحتفالية معهد بنين أولاد شلول الإعدادي الثانوي، لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور الدكتور فتحي أحمد عبد العال، عميد كلية اللغة العربية بجرجا.

ومن جانبه قال الدكتور حمادي أن حفظ القرآن الكريم شرف عظيم وأن العمل به ضرورة لإصلاح حياة الفرد والمجتمع ،مشيراً أن الإيمان والعلم هما الطريق للتقدم والرقى،داعيا الطلاب لمواصلة الاجتهاد وتحقيق أفضل المستويات.



وأكد رئيس الإدارة المركزية أن جهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف جعلت المؤسسة الأزهرية تصل إلى أقصى بقاع الأرض لنشر الوسطية والاعتدال.



شملت الإحتفالية تكريم المستويات الثلاث من الطلاب حفظة القرآن الكريم كاملاً ونصفه وأجزاء منه بحضور فضيلة الشيخ عبد الناصر عبد الكريم،مديرإدارة سوهاج الأزهرية،دكتور بهاء قدري وكيل الإدارة وحشد كبير من الأهالي.

وتفقد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية معهد أولاد شلول الإعدادي الثانوي فتيات،مؤكدا على أهمية تقديم مستوى متميز من التعليم لأبنائنا الطلاب.