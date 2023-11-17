وكيل صحة سوهاج يجتمع مع مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية

عقد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج إجتماعا موسعا مع الدكتور هاني فؤاد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بسوهاج وقيادات الفرع المرافقة له بمكتبه بدوان عام المديرية وذلك لمناقشة آليات العمل المشترك بين المديرية وفرع هيئة الإسعاف بالمحافظة .

تناول الإجتماع مناقشة خطة العمل المشتركه وآليات نقل الحالات المرضية ومصابي الحوادث من خلال سيارات الإسعاف إلى المستشفيات المختلفة كما استمع وكيل وزارة الصحة لإستعراض أماكن تمركزات سيارات الإسعاف والتأكد من تغطية كافه أرجاء المحافظة والطرق السريعة بها .





وأشاد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم بمعدل الإستجابة لخدمات مرفق الإسعاف مما يساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المرضى والمصابين .



ومن جانبه أكد الدكتور هاني فؤاد على أنه يتم تدريب مقدمي الخدمة الإسعافية بصورة منتظمة لضمان التميز في الأداء واكتساب الخبرات اللازمة لهم.