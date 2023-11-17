الرئيس الروسي يكشف عن "أشياء خطيرة" تحدث في قطاع غزة

أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، حدوث أشياء خطيرة وفظيعة في فلسطين، وفي قطاع غزة تحديدًا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

وقال الرئيس الروسي، في خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورج الثقافي الدولي التاسع، إن: احتمال استعادة المواقع الثقافية في قطاع غزة هو أمر مستبعد الآن، لأن أشياء فظيعة تحدث، والظروف الحالية لا تسمح بالعمل هناك".

وأشار بوتين إلى أنه "في العالم ظاهرة واضحة للعيان وهي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافياً، لكن المستقبل هو للتطور متعدد الاتجاهات والتنوع"، لافتًا إلى أن "روسيا عازمة على العمل بشكل وثيق مع أولئك الذين يقاسمونها قيم السلام ويدعمون التنوع الثقافي".

ولفت بوتين إلى المحاولات الاستعمارية: "يحاولون إلغاء الثقافة الروسية لكنهم لن ينجحوا وإلغاء الثقافة هو استعمار جديد بطبيعته".

ورد بوتين على إمكان توسيع تجربة ترميم آثار مدينة تدمر السورية إلى المواقع الثقافية في الشرق الأوسط: "الشروط مطلوبة لكننا قادرون على القيام بذلك".

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أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، أن مشاهد الأطفال القتلى والدماء ومُعاناة المسنين وقتل الأطباء في الشرق الأوسط يُؤجج حزننا لكن التعاطف فقط غير مقبول، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الإثنين الماضي.

وصرح فلاديمير بوتين، أنه بدلًا من ملاحقة ومعاقبة الإرهابيين في مناطق الشرق الأوسط بدأت عدة أطراف في تطبيق سياسة الانتقام على مبدأ "العقاب الجماعي"، لزعزعة الاستقرار.

وقال: "عندما تنظر إلى الأطفال المضرجين بالدماء، والأطفال القتلى، وكيف تعاني النساء والمسنين، وكيف يموت الأطباء، بالطبع، ستشد قبضتك (غضبًا) وتفيض العيون بالدموع. لا يمكن قولها بطريقة أخرى، لكن لا ينبغي لنا ولا نملك الحق ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن تحكمنا العواطف".