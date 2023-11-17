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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر للشباب يهزم الجزائر بثلاثية نظيفة في بطولة شمال افريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

حقق منتخب مصر للشباب الفوز على نظيره منتخب الجزائر، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في ثاني مواجهات الفراعنة ضمن منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة، المقامة حاليا في تونس.

تقدم منتخب الشباب بالهدف الأول عن طريق اللاعب عبدالرحمن خالد في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، وعزز محمد عبدالله بالهدف الثاني في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وأختتم بالهدف الثالث اللاعب أحمد خالد في الدقيقة 87 من زمن المباراة لتنتهى بثلاثية نظيفة.

ويشارك في البطولة خمس منتخبات مكونة من: تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا.

ولعب منتخب الشباب بتشكيل كالتالى:

 

 

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