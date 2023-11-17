الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غدًا .. محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل محكمة جنح العجوزة، غدا السبت ، محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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28 ديسمبر.. استكمال محاكمة مرتضىى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

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غدًا.. نظر محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف محمود الخطيب

غدًا .. محاكمة مرتضى منصور في سب الخطيب

جاء ذلك في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، بعدما قدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

غدًا ..الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب

كما تواصل محكمة جنح العجوزة، غداالسبت ،  جلسة الحكم على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

وقال محامي الإعلامي عمرو أديب، إن موكله تقدم بدعوى قضائية ضد مرتضى منصور، بحكم قضائي، لاتهامه بالسب والقذف به والإساءة إليه بألفاظ خارجة.

وأضاف محامي الإعلامي عمرو أديب، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا لمكتب النائب العام، وقمنا بجنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة.

 

 

 

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