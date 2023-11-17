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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فراس سعيد يكتب اسمه في قائمة "صدفة "2024

فراس سعيد
فراس سعيد

 يستعد النجم الكبير فراس سعيد لتصوير دوره في مسلسله الجديد "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج وعدد كبيرمن النجوم، المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المفترض أن يتم عرض العمل خلال الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

 المسلسل من بطولة النجمة ريهام حجاج ، عصام السقا، رحاب الجمل، سلوي خطاب، وعدد كبير من النجوم، العمل من تأليف أيمن سلامة ،وإخراج سامح عبد العزيز.

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فراس سعيد 

ومن المعروف أن انتهي النجم فراس سعيد من تصوير مسلسل "أروح خفية "بطولة النجمة سمية الخشاب، ونضال الشافعي، نهلة سلامة، وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل من تأليف سوسن عامر،وإخراج إبرام نشأت 

كما شارك في فيلم " ساعة إجابة" تأليف أحمد شيكو وأخراج مصطفي أبو سيف، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم أحمد فتحي ، أيتن عامر،إنتصار، نجلاء بدر ، وأخرون.

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فراس سعيد 

وفي سياق آخر شاركت النجمة ريهام حجاج في الماراثون الرمضاني الماضي2023 بمسلسل جميلة " وشاركها البطولة كل من النجمة عبير صبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد الشامي، سامح الصريطي ، مروة الأزلي ، صبري عبد المنعم ، هاني عادل، العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

العمل دارت أحداثه حول مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية ، وظهرت ريهام حجاج متزوجة هاني عادل من ضمن الأحداث.

 

أما من جانب السينما، فشاركت النجمة ريهام حجاج في  آخر أعمالها السينمائية فيلم رغدة متوحشة، الذي تم عرضه عام 2018، العمل كان بطولة النجم رامز جلال، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، إنتصار، نسرين أمين ،حمدي الموزير، سامي مغاوري، العمل من تأليف على غالب، وإخراج محمود كريك.

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