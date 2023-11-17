عبد القادر: أكبر جالية مصرية في أوروبا ستشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الدكتور وائل عبد القادر عضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن هناك تواصل دائم مع الناشطين في العمل المصري العام في إيطاليا وذلك بهدف حشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والذي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في أوروبا.

وأضاف عبد القادر أنه يتم التنسيق مع كل المقاطعات الإيطالية وذلك بهدف وضع خطة عمل للوقفات التي سيتم البدء فيها في هذه المرحلة النهائية من عملية الحملات الدعائية للمرشحين وذلك لإيصال رسالة مفادها أن أبناء مصر في إيطاليا يشاركون في الفعالية الانتخابية الأهم في مصر ألا وهي الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس رابطة الثقافة المصرية الإيطالية على أن الفترة المقبلة سوف تشهد عددا من الفعاليات في مقدمتها عقد ندوات من أنصار المرشحين وذلك للتعريف ببرامجهم وإنجازاتهم.

وذكر أن أبناء الجالية المصرية في إيطاليا والتي هي الجالية الأكبر في أوروبا يدركون خطورة المرحلة ويؤمنون إيمانا راسخا بأهمية التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الوطن في أي قرار سياسي، والوقوف بجانب دولتهم القوية في كل شيء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

وينتظر أبناء مصر في الخارج، الانتخابات الرئاسية المقبلة للمشاركة في العرس الديمقراطي الكبير ولإيصال رسالة للعالم بأكمله، أنهم جميعًا على قلب رجل واحد في أي قرار يخص وطنهم مثلهم مثل المصريين بالداخل.