تعقد كلية الإعلام جامعة بني سويف المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان "الإعلام الرقمي بين البيئات التفاعلية والعوالم الافتراضية الجديدة" على مدار يومي ٢٠و٢١نوفمبر الجاري.

الإعلام الرقمي والعوالم الافتراضية الجديدة" في مؤتمر

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والأستاذ الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية بأحد فنادق القاهرة بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الإعلام.

"الإعلام الرقمي والعوالم الافتراضية الجديدة" في مؤتمر "إعلام بني سويف"

وتناقش محاور المؤتمر العديد من الموضوعات منها الإعلام الرقمي والاتجاهات الحديثة في صناعة المحتوي؛ والممارسات التسويقية والإعلانية عبر العوالم الافتراضية الجديدة؛ كذلك الاعلام الرقمي وقضايا التنمية المستدامة؛ أيضا السرد القصصي الرقمي؛ وملامح البيئات التفاعلية عبر العوالم الافتراضية الجديدة.