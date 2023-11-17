الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل ضبط تاجر ملابس متهم بغسل 8 ملايين جنيه

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

ألقت الأجهزة بوزارة الداخلية القبض علي تاجر ملابس لاتهامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر، وتجميع أموال طائلة غير مشروعة أرباح  نشاطه الإجرامي ،حيث قدرت  حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 8 مليون جنيه .

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر ، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 8 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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