استشهاد نائب رئيس المجلس التشريعي في غارة للاحتلال على غزة

استشهد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي متأثرا بجروحه في غارة للاحتلال على قطاع غزة، وفقًا لخبر عاجل عرضته قناة "القاهرة الإخبارية".

محيط المسجد الأقصي

يذكر أن قوات الاحتلال شددت صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصي المبارك، ومنعت عددًا من المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة.

قوات الاحتلال

كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الشبان بالضرب على مدخل باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصي، فيما منعت آخرين من الدخول.