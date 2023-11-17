كيوان: Cairo ICT فرصة كبيرة لتعزيز التحول الرقمي والتوقيع الإلكتروني

تشارك إيجيبت تراست الرائدة بمجال التوقيع الالكتروني في فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 2023 خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويأتي تواجد الشركة تأكيدا على التزامها تجاه مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري وتماشيا مع استراتيجية الدولة الهادفة لنشر وتعزيز مفهوم التحول الرقمي وخدمات التوقيع الإلكتروني وأمن المعلومات .

قال المهندس محمد كيوان الرئيس التنفيذي لشركة ايجيبت تراست، إن معرض Cairo ICT يعد فرصة كبيرة لنشر وتعزيز مفهوم التحول الرقمي حيث تهدف مشاركتنا في الأساس بزيادة التوعية بأهمية التوقيع الإلكتروني واستخداماته.

أشار كيوان إلى أن المشاركة في المحافل الكبرى مثل معرض Cairo ICT تسهم في إحداث نقلة نوعية بمجال التحول الرقمي الذي لا يقتصر فقط علي كونه توقيعا إلكترونيا مع الجهات الحكومية فحسب ولكن يمتد إلي خدمة الأفراد والشركات بل وتأمين المعلومات بشكل عام.

أضاف كيوان أن الشركة حريصة على تقديم كافة مجهوداتها لخدمة الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مجال خدمة التوقيع الإلكتروني في كل ربوع مصر المحروسة.