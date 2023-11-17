التوقف الدولي يربك حسابات أنشيلوتي

أثار البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، القلق بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة أمام كولومبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

في صباح اليوم الجمعة، تلقى المنتخب البرازيلي هزيمة أمام المنتخب الكولومبي، بنتيجة 1-2 في المباراة التي جرت ضمن الجولة الخامسة، من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعرض لاعب ريال مدريد لإصابة عضلية وتم استبداله بعد 27 دقيقة، ليغادر الملعب على أثرها، وشوهد أيضًا على خط التماس يتلقى العلاج لساقه اليسرى من الطاقم الطبي.

ومن المرجح أن تكون إصابة البرازيلي تبدو سيئة، ومن الممكن أن تكون في أوتار الركبة أو الفخذ، لكنه سيخضع لفحوصات جديدة لتحديد طبيعتها والفترة التي سيحتاجها للتعافي.

فينيسيوس

وخرج فينيسيوس بعد المباراة للتعليق على الإصابة قائلا: “تعرضت لضربة، وكانت مؤلمة، سأجري اختبارات لمعرفة المزيد، أعتقد أن الإصابة في نفس مكان الإصابة السابقة، لكنها في الفخذ الأيسر وشعرت بألم بعد ذلك، وسنحاول تجربة كل الحلول الممكنة.

إصابة فينيسيوس السابقة، والتي كانت أيضًا في الفخذ، اضطرته إلى الغياب عن الملاعب لمدة شهر.

وأوضحت "آس" أن الإصابة الأخيرة أمام كولومبيا قد تبعد فينيسيوس عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي.

ما هي إصابات ريال مدريد خلال فترة الاستراحة؟

وستشكل إصابة فينيسيوس ضربة جديدة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد.

وتعرض النادي الملكي حتى الآن، لإصابتين خلال فترة التوقف الدولي، وهم فينيسيوس وكامافينجا.

واضطر الفرنسي إدواردو كامافينجا، إلى مغادرة معسكر منتخب فرنسا بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال التدريبات، وقد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 8 أسابيع.

إدواردو كامافينجا

وقبل فترة التوقف الدولية الحالية، انسحب الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم الفريق هذا الموسم، من معسكر منتخب إنجلترا الدولي بسبب إصابة في الكتف.

كما يفتقد ريال مدريد حارسه الإسباني كيبا أريزابالاجا، بسبب تمزق في فخذه الأيمن، وكذلك الفرنسي أوريليان شواميني الذي يعاني من كسر في مشط قدمه اليسرى.

كما يفتقد ريال مدريد منذ فترة طويلة خدمات ثلاثي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدر ميليتاو بسبب إصابة في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى التركي أردا جولر، الذي لم يلعب دقيقة واحدة هذا الموسم بسبب إصاباته المتتالية.