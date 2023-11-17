علاء سليم: المشاركة في انتخابات الرئاسة رسالة للعالم أن أبناء مصر عازمين لنصرة وطنهم

قال علاء سليم، الامين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن المصريون في الخارج حريصون على الإدلاء بالصوت الإنتخابي، إيمانا منهم بأن المشاركة في حد ذاتها شرف عظيم والمساهمة في انجاز استحقاق دستوري كان مطلباً سعى إليه أبناء الوطن في الخارج لمده طويله، وهو أن الدستور المصري الجديد قد أعطى للمصريين في الخارج فرصة التصويت فعلى الجميع أن يمارس حقة الإنتخابي في الإدلاء بصوته لمن يراه مناسباً .



وأكد سليم، في تصريحات خاصة للوفد، على أهمية مشاركة المصريين بالخارج وتحقيق مساندة شعبية كبيرة في المشاركة في عملية التصويت القادمة، لتوجيه رسالة لدول العالم أن أبناء مصر عازمين في نصرة وطنهم وتعزيز مكانة بلادهم الديمقراطية بين دول العالم وتوجيه رسالة لمن تسول له نفسه مجرد الحديث أن هذا الشعب لن يرض إلا بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية.

و قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

وينتظر أبناء مصر في الخارج، الانتخابات الرئاسية المقبلة للمشاركة في العرس الديمقراطي الكبير ولإيصال رسالة للعالم بأكمله، أنهم جميعًا على قلب رجل واحد في أي قرار يخص وطنهم مثلهم مثل المصريين بالداخل.