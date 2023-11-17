مصطفى شلبي يسابق الزمن للحاق بمواجهة أبوسليم في الكونفدرالية

بدأ مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.



وشهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، خوض مصطفى شلبي لتدريبات تأهيلية في ظل معاناته من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم، و حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على متابعة حالة اللاعب.

وبدأ مصطفى شلبي في خوض تدريبات التقوية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

