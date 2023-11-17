غدا.. مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تعقد جلسة نقاشية حول القضية الفلسطينية

تنظم مؤسسة حياة كريمة بالفيوم جلسة نقاشية مساء غد السبت بقاعة المسرح بنادي الشبان المسلمين بعنوان "مؤتمر للتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة فى العمل العام".

وصرح الدكتور عماد عبد العاطى مدير المؤسسة بالمحافظة انه سيتم خلال المؤتمر عرض جهود المؤسسة من مشروعات ومبادرات خدمية داخل مصر توضيح ما تم بذله من جهود لدعم القضية الفلسطينية والاشقاء فى غزة والاجراءات المخطط تنفيذها فى ذات الإطار ، كما سيتم عقد جلسة نقاشية بين قيادات الرأي أعضاء النقابات المهنية بالمحافظة ، يقام المؤتمر من الثامنة الى الساعة العاشرة مساءاً .

ومن المقرر ان يحضر المؤتمر الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الفيوم ونخبة من قيادات الرأي والمؤثرين و رؤساء النقابات المهنية وممثلي مؤسسة حياة كريمة من الخبراء والمختصين .

وفد مؤسسة زايد

ومن جهه اخرى بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم"، برئاسة الدكتور عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، سبل التوسع في مراكز التخاطب بمراكز الشباب، خاصة بالقرى النائية بمختلف محافظات الجمهورية ومنها الفيوم، لتخفيف الأعباء عن كاهل أولاء أمور ذوى الهمم، وتقديم خدمات لهم في سهولة ويسر، في إطار التعاون المثمر والبناء بين الدولة المصرية ودولة الإمارات المتحدة الشقيقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الستار مسئول مكتب "قادرون باختلاف" بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمر السيد المستشار الفني لمراكز التخاطب بالوزارة، والدكتورة هدى أبو ضيف بمكتب "قادرون باختلاف"، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، ووفد "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم" الذي ضم: السيد نافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات بالمؤسسة، والسيد محمد سالم الشبيبي مدير إدارة التأهيل الزراعي والمهني، والسيد عبد الرحمن الجابري مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي، والسيد محمود الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات، والسيدة نوال الشامسي مدير إدارة الاتصال، والسيدة معصومة الهاشمي رئيس قسم الخدمات بالمؤسسة.

أعرب محافظ الفيوم، خلال اللقاء عن سعادته بزيارة وفد "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم" لمحافظة الفيوم، من أجل تنفيذ برامج تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، مقدماً بالغ شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعبًا، على ما تقدمه من خدمات تمس شريحة مؤثرة من أبناء الشعب المصري وهم أصحاب الهمم، بما يؤكد على الروابط التاريخية التي تجمع بين دولتي مصر والإمارات، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، له مكانة في قلوب جميع المصريين، مشيدًا بجهود "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم" في دعم ورعاية ذوى القدرات والاحتياجات الخاصة، ودورهم البارز في إنشاء مراكز للتخاطب وتنمية المهارات، بمراكز الشباب بالقرى.

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