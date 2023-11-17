لامين يامال يغلق الباب أمام المنتخب المغربي نهائيًا

شارك لامين يامال، نجم برشلونة، مع المنتخب الإسباني في مباراتهم أمام قبرص، يوم الخميس لإنهاء آمال المنتخب المغربي، في الحصول على خدماته.

وأقيمت المباراة في الجولة التاسعة، لتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، التي ستلعب في ألمانيا خلال الصيف المقبل.

وشارك لامين يامال، في التشكيلة الأساسية للماتادور منذ بداية المباراة، وتمكن من تسجيل الهدف الأول لإسبانيا في الدقيقة 5.

لامين يامال

وبهذه المشاركة تأكد استمرار نجم برشلونة بشكل دائم مع المنتخب الإسباني، ولن يتمكن من تمثيل بلده الأم المغرب، باعتبارها مشاركته الرسمية الثالثة مع المنتخب الأول لاروخا.

وسجل يامال هدفه الثاني مع المنتخب الإسباني، في مرمى قبرص، وهو بعمر 16 عاما، بعد أن سجل هدفه الأول في مرمى جورجيا في مباراة سابقة ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا.

خاض المنتخب الإسباني مباراة أمام نظيره القبرصي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024، بالجولة التاسعة، والتي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل.

منتخب إسبانيا

وتمكن المنتخب الإسباني من ضمان تأهله إلى نهائيات يورو 2024، بعد احتلاله صدارة المجموعة الأولى من المجموعات المؤهلة برصيد 15 نقطة، جمعها فريق لويس دي لا فوينتي من لعب 6 مباريات.