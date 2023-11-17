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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الريال السعودى اليوم فى البنوك

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودى.. استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17-11-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، حيث سجل فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.22 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19  جنيه للشراء.

8.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء. 

8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

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