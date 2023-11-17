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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط دمشق

عدوان إسرائيلي على
عدوان إسرائيلي على دمشق

 تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف عددًا من النقاط في محيط دمشق، وفقًا لما أفاد التلفزيون الرسمي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

 

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العدوان الإسرائيلي على دمشق يخلف خسائر مادية كبيرة

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أول رد لسوريا بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطاري دمشق وحلب

 ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري سوري قوله، إنه حوالي الساعة 25: 2 من فجر اليوم الجمعة، نفذت المقاتلات الإسرائيلية عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في محيط دمشق، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، فيما تسبب العدوان في وقوع بعض الخسائر المادية. 

 وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة دوت في محيط السيدة زينب، سمع صداها في أرجاء المنطقة، نتيجة تنفيذ الطيران الإسرائيلي غارات جديدة استهدفت مناطق تتواجد فيها مقرات ومواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني.

 وأضاف المرصد، أن الانفجارات وقعت بالقرب من منطقة البحدلية، على طريق مطار دمشق الدولي، تزامنا مع محاولة الدفاعات الجوية التصدي للصواريخ الإسرائيلية، فيما توجهت سيارات الإسعاف نحو المنطقة المستهدفة وسط معلومات عن وجود خسائر بشرية".

 وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 52 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 37 منها جوية و15 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 106 أهداف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

 وتسببت تلك الضربات، بحسب المرصد، بمقتل 96 من العسكريين بالإضافة لإصابة 112 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

 

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