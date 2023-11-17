افتتاح 14 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة بـ 7 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، انه سيتم افتتاح 14 مسجدًا اليوم الجمعة منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 325 مسجدًا منها 250 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و75 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م عدد 11347 مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و306 مليون جنيه.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

1. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم

2. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم

3. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول

4. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول

5. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول

مديرية أوقاف البحيرة

6. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية

7. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار

مديرية أوقاف بني سويف

8. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا

9. مسجد الهدى – كفر بني علي - سمسطا

مديرية أوقاف أسوان

10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي

11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو

مديرية أوقاف مطروح

12. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

ثانيًا: مساجد الصيانة:



مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا

مديرية أوقاف المنيا

2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط