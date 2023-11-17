الكالسيوم الزائد لا يقل خطورة على الجسم.. طبيب يوضح

قال الممارس العام جورجي سابيجو، مع ارتفاع مستويات الكالسيوم، يترسب الكالسيوم الزائد في أنسجة الأعضاء المختلفة.

يعد الكالسيوم أحد أهم العناصر الدقيقة لجسم الإنسان، حيث أن إمداده الكافي يحافظ على صحة أنسجة العظام والأسنان، ويلعب دورًا مهمًا في عمليات التمثيل الغذائي وعمل الجهاز المناعي، في كثير من الأحيان يتم ذكر الكالسيوم فيما يتعلق بمشكلة نقصه التي تحدث عند الأشخاص مع تقدم العمر.

ولكن المعالج سابيجو حذر في مقابلة من أن الكالسيوم الزائد لا يقل خطورة على الجسم من نقصه.

وأشار الطبيب إلى أن ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم يمكن أن يكون علامة على الإصابة بالسرطان.

وقال جورجي سابيغو في مقابلة مع إذاعة سبوتنيك: "في 90% من الحالات، يرتفع مستوى العنصر في الدم بسبب خلل في الغدد جارات الدرقية أو بسبب الأورام الخبيثة".

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك خلق مشكلة زيادة الكالسيوم (الكالس) بيديك ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، في الحالات التي يتم فيها استهلاك كميات كبيرة من الفيتامينات D وC، أو عندما يتناول الأشخاص مكملات الكالسيوم بشكل لا يمكن السيطرة عليه دون استشارة الطبيب.

وأشار المعالج إلى أن التراكم المفرط للكالسيوم في أنسجة الجسم يمكن أن يحدث لفترة طويلة دون ظهور أعراض ملحوظة، وإذا ظهرت علامات، فقد تكون إحداها زيادة التبول - وهي إشارة إلى أن الجسم يحاول التخلص منها عن طريق تنشيط الكلى ولفت سابيجو إلى أنه في هذه الحالة قد تظهر حصوات في الكلى.

ويشارك الكالسيوم في عمل العضلات والخلايا العصبية، وعندما يرتفع مستواه في الدم، يصاب الإنسان بالخمول، ويعمل القلب بشكل متقطع، وأضاف المختص أنه عندما يزيد الكالسيوم بسبب فيتامين د أو الهرمونات التي تسحبه من العظام، قد تظهر آلام العظام.