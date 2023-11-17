"شباب ورياضة القليوبية" تستقبل وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتفقد مراكز التخاطب

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة الشباب والرياضة، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وفد مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم برئاسة سعادة عبدالله عبدالعالى الحميدان ومسئولى مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة هدى ابوضيف مسئولي مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة ،صباح اليوم الخميس 16 نوفمبر الجاري لتفقد مراكز التخاطب والتكامل الحسي المنفذة بمراكز شباب القليوبية .

تضمنت الزيارة تفقد مراكز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز شباب مساكن اسكو بشبرا الخيمة ، مركز شباب العمار بطوخ ومركز شباب كفر الجزار ببنها ، والتى يتم تنفيذها وفقا لبروتوكول التعاون بين مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم ووزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مكتب قادرون باختلاف التابع للادارة المركزية لشئون مكتب الوزير برئاسة اللواء عبدالرحمن شلش، فى إطار برنامج جسور الأمل لانشاء مراكز للتخاطب على مستوى الجمهورية بهدف تنمية مهارات وتدريب وتأهيل ذوى الهمم بشكل مجانى لدعمهم ودمجهم بالمجتمع.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً على ما تقدمه من جهود وتعاون مثمر مع الدولة المصرية تأكيداً على الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وأواصر المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين، ونقل الصبروط تحيات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لسعادة عبدالله عبدالعالى الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم والوفد المرافق من المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة ، مشيداً بجهود مؤسسة زايد العليا على صعيد دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم ، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم وتكثيف البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لذوى الهمم من خلال مكتب قادرون باختلاف فى اكلر رؤية وتوجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى يولى اهتماما بالغا وغير مسبوق بذوى الهمم .

وأعرب سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لذوى الهمم، عن بالغ سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال بروتوكول التعاون لمبادرة جسور الأمل مؤكدا على نجاح المرحلة الاولى من انشاء 68 مركز للتخاطب بجميع انحاء جمهورية مصر العربية مشيرا إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خلال انساء 60 مركزا جديدا نظرا لما حققته المرحلة الاولى من نتائج ونجاح للمراكز المنفذة ، وشملت الزيارة متلبعة الخدمات والانشطة داخل مراكز التخاطب بالقليوبية التي تتمثل في جلسات التخاطب و تنمية المهارات والتكامل الحسى،بدءا من مركز شباب مساكن اسكو مرورا بمركز شباب العمار وختاما بمركز شباب كفر الجزار .

كما أشاد الأمين العام للمؤسسة والوفد المرافق بالمستوى المتميز للخدمات التي تقدمها مراكز التخاطب بالقليوبية وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة داخل المراكز موجها الشكر للأخصائيين والمديرين الفنيين بالمراكز ، وخلال لقائه بأولياء الأمور تم توجيه الشكر لأولياء الامور على مؤكدين أن الهدف من انشاء مراكز التخاطب هو تقديم الخدمة لاصحاب الهمم من خلال الجلسات والخدمات المقدمة والى ذويهم واسرهم من خلال مبادرة جسور الأمل فى تقديم ورش عمل ودورات تدريبية وإرشاد أسري لأولياء الامور .

جدير بالذكر أن محافظة القليوبية تضم عدد 4 مراكز للتخاطب هى مركز اسكو ، العمار، كفر الجزار ومركز الاحراز وبصدد انشاء مراكز اضافية من خلال المرحلة الثاتية لمبادرة جسور الأمل لانشاء 60 مركزا جديدا للتخاطب على مستوى الجمهورية ، وتتضمنت الزيارة حضور كلا من السادة محمود محمد حسن ، عبدالرحمن عيضة سالم ، محمد سالم أحمد الشعيبي ، نافع على صالح احمد الحمادى ، معصومة السيد عبدالرحيم ، نوال على محمد أعضاء مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم بدولة الامارات العربية ، ومن جانب وزارة الشباب والرياضة حضور الدكتور عمر السيد مسئول مراكز التخاطب بوزارة الشباب والرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام ومنسق مكتب قادرون باختلاف بالقليوبية ، نيفين عبدالغنى منسق مكتب قادرون باختلاف بالقليوبية

كما شهدت الزيارة حضور احمد عزت الزهار مدير إدارة شباب شبرا ، عبده القاضى رئيس مجلس إدارة مركز شباب مساكن اسكو، الدكتور عطيه جودة المدير التنفيذي للمركز، عماد الدين لطفى مدير إدارة شباب طوخ، مختار شاهين رئيس مجلس ادارة مركز شباب العمار، محمود محى مدير مركز العمار ،احمد يحي مدير ادارة شباب بنها ، عماد الدين رشاد رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر الجزار، سماح امبابي مدير مركز شباب كفر الجزار، محمد فايز الديب المدير الفنى لمركز تخاطب العمار هاجر يوسف المدير الفنى لمركز تخاطب اسكو ، بسمه صلاح المدير الفنى لمركز تخاطب كفر الجزار واخصائى مراكز التخاطب بالقليوبية.