أهالى عزبة الزراعة يستغيثون بمحافظ القليوبية.. تلال القمامة تؤرق حياتنا

حالة شديدة من الاستياء والتذمر تسود مواطنى منطقة عزبة الزراعة ببنها بسبب انتشار تلال القمامة بمختلف أنحاء المنطقة .

وأبدى العشرات من المواطنين من سكان المنطقة وروادها وطلاب مجمعات المدارس هناك استياءهم بسبب تجاهل مجلس مدينة بنها لمطالبهم بسرعة إزالة تلال القمامة والمخلفات الاى أصبحت تؤرق الأهالى وتسببت في انتشار الرائحة الكريهة والحشرات والفئران والزواحف بالمنطقة بشكل صعب أصبح لا يطاق .

وأشار السيد سليمان أحد سكان المنطقة إلى أن القمامة تحيط بالمسجد الواقع في مدخل العزبة بداية شارع المدارس وغابات البوص والحشائش أصبحت تمثل وجعا لهم دون تدخل من مسئولى مجلس مدينة بنها.

وطالب عمر صبحى سائق واحد سكان المنطقة أنه توجد العديد من المدارس منها بنها الفنية بنات ومدرسة عبد الحليم نور الدين الثانوية وغيرها من المدارس تحيط بها القمامة وتسببت في تضرر الطلاب والعاملين بها .

معقلا أن تلك القمامة تسببت في انتشار الزواحف والحيوانات الضالة ظما يخيف الطلاب ويزعجهم .

وناشد أهالى المنطقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمحاسب محمد عبد الحميد مرعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بسرعة إزالة تلال التلال من القمامة حفاظا على حياة أبنائهم