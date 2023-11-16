الصحة: 3 استشاريين يتابعون حالة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل

تصدر الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، مؤشر البحث العالمي جوجل، بعدما ناشد الرئيس السيسي لمعالجته، واستجاب له الرئيس بالفعل ودخل مصر ويعالج على يد 3 استشاريين حاليا.

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قال إن الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي استجاب له الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجه في مصر، توجه بسيارة إسعاف مجهزة إلى معهد ناصر لتلقي كافة الرعاية الطبية اللازمة، والآن يجرى عمل اللازم له من قبل 3 استشاريين في تخصصات جراحية مختلفة.

أضاف عبد الغفار، أن وزارة الصحة على أتم استعداد لاستقبال مصابي الحرب على غزة، وهناك 35 سيارة إسعاف موجودة داخل معبر رفح للتعامل مع الأطفال الخدج في أي لحظة.

تحويل الأطفال إلى مستشفيات الأورام المتخصصة لعلاجهم

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه جرى تحويل الأطفال إلى مستشفيات الأورام المتخصصة لعلاجهم، لاسيما بعد توقف علاجهم لفترة تتجاوز شهرا بسبب الأوضاع السيئة في غزة.

وقال: "توقف الأطفال عن العلاج مسألة كانت صعبة جدا ولكن الحمد لله منذ أن وصلوا إلى المستشفيات المتخصصة وبدأوا في الكورس العلاجي، باتت الأمور مستقرة ومنهم من عادت إليه الضحكة مرة أخرى".