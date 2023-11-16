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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة العالمية: سبل إخلاء مستشفى الشفاء بغزة لكن الخيارات محدودة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أكد مسئول بمنظمة  الصحة العالمية،  أن المنظمة تبحث سبل إخلاء مستشفى الشفاء بغزة لكن الخيارات محدودة، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 

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وتابع أن :"الهلال الأحمر الفلسطيني أبلغنا بأنه ليس لديه ما يكفي من الوقود لسيارات الإسعاف".

 

أعلنت  وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الحرب، برئاسة بنيامين نتنياهو، ستجتمع الليلة لبحث الاتصالات الدولية الدائرة، بشأن صفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس، وفقًا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وأكدت، أنه من جهة أخرى أن عددًا من مسئولي الإدارة الأمريكية قرروا تحذير نظرائهم الإسرائيليين من تدهور الأوضاع أكثر في الضفة الغربية.

 

 وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا الإسرائيليين بأن السلطة الفلسطينية قد تفقد السيطرة على مدن الضفة الرئيسية، ويخشون من انهيار السلطة الفلسطينية ماليًا وعدم قدرتها على دفع رواتب الأجهزة الأمنية.

 

برنامج الإعفاء من تأشيرة أمريكا:

 

 في نهاية سبتمبر الماضي، قررت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، السماح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة.

 

 وجاء القرار وقتها، بعد أن وافقت تل أبيب على التخفيف غير المسبوق للقيود المفروضة على حركة الأمريكيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويريدون دخول إسرائيل.

 

 وكان من المفترض في البداية أن تدخل إسرائيل رسميًا في برنامج الإعفاء من التأشيرة في نهاية نوفمبر الماضي، لكن هجوم حماس دفع وزارة الأمن الداخلي إلى بدء السفر بدون تأشيرة في 19 أكتوبر.

 

 وقال المسؤولون الإسرائيليون في ذلك الوقت إنهم رأوا هذه الخطوة بمثابة لفتة من إدارة بايدن لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي، وخطوة عملية سمحت للإسرائيليين في المناطق المتضررة من الحرب بالسفر بسهولة أكبر إلى الولايات المتحدة إذا أرادوا ذلك.

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