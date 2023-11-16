معارك إسرائيلية في لبنان.. استشهاد 77 شخصًا وإصابة 251 نتيجة الاعتداءات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 77 شخصًا وإصابة 251 آخرين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من شهر أكتوبر الماضى وحتى الإثنين الماضى وذلك بناءً على معطيات المستشفيات.

وأكدت الوزارة، فى تقرير لها اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 328 إصابة منها 77 حالة وفاة، موضحة أن 92 بالمائة من الإصابات كانت بين الذكور و97 بالمائة من الجنسية اللبنانية و64 بالمائة من عمر 25 وحتى 44 سنة. وتنوعت الإصابات بين صدمة بنسبة 38 بالمائة وأثار انفجار بنسبة 30 بالمائة و27 بالمائة إصابات ناتجة عن تعرض كيميائى.

وأشارت إلى أن عدد النازحين من الجنوب اللبنانى جراء القصف الإسرائيلى بلغ 26 ألفًا و232 شخصًا حتى التاسع من الشهر الجاري.

هروب جميع المستوطنين من مستعمرة المطلة

فيما أطفات مستعمرة "المطلة" الحدودية المقابلة لبلدة الخيام جنوبى لبنان كافة الأضواء فى طرقاتها وجحورها بعد مغادرة ونزوح جميع مستوطنيها، بحسب ماذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأشارت الإذاعة اللبنانية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى قامت بهذا الإجراء للمرة الأولى منذ إنشاء هذة المستعمرة.

التهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان

و اعتبر وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب أن التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة بتدمير لبنان تشكل خرقا فاضحا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولى عام 2006 والخاص بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة بيروت.

وأكد الوزير أن التطرف الإسرائيلى يجلب الكوارث، مثنمًا موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، معتبرا أنه تعبير عن الصوت الأخلاقى والإنسانى دفاعاً عن الأطفال والمدنيين فى غزة.