حملات ليلية لإنارة وصيانة أعمدة الكهرباء بقرى الخانكة

تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات مجدي نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة ومتابعة هاني حسن نائب رئيس مجلس المدينة قامت الوحدة المحلية بسرياقوس مساء اليوم الخميس بعمل حملة صيانة لإعمدة الإنارة العامة بشارع سرياقوس العرب بدأ من نقطة شرطة سرياقوس حتي كوبري الرشاح

وشارع نادي سرياقوس الرياضي

تحت إشراف تامر محمد سعد رئيس الوحدة المحلية وسيد جمال فني كهرباء

ومينا شفيق.

وقال تامر سعد رئيس الوحدة المحلية أن أعمال التطوير والإنارة وصيانة أعمدة الكهرباء والكشافات ومصابيح الإنارة مستمرة استعدادا لموسم الشتاء وذلك في إطار متابعة متابعة واضحة ومستمرة وشخصية من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

واضاف رئيس الوحدة المحلية بسرياقوس أنه تم الدفع بحملات لرفع القمامة والمخلفات بمحيط المدارس والشوارع وتجميل الشوارع وزراعتها في إطار مبادرة قريتى جميلة ونظيفة بهدف نشر قيم الجمال ومواجهة القبح والتى تم تدشينها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصبح قرى مصر قرى تتمتع بكافة متطلبات الحياة الكريمة .

وأكد أن أبواب الوحدة المحلية مفتوحة أمام المواطنين في اى وقت لمواجهة أي معوقات وتذليلها .