جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع تحت الأرض تابعة لحماس

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "دانيال هاجاري"، بأن الجيش نفذ غارتين جويتين كبيرتين على البنية التحتية لحركة حماس تحت الأرض في قطاع غزة في الأيام الأخيرة، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وزعم هاجاري، في إفادة صحفية، أنه كان يختبئ في إحداها عدد من كبار قادة حماس، بما في ذلك أحمد غندور، قائد لواء شمال غزة التابع لحماس، وأيمن صيام، رئيس مجموعة إطلاق الصواريخ في حماس.

وقال: في موقع آخر تحت الأرض، كان يختبئ كبار أعضاء المكتب السياسي لحماس، بما في ذلك روحي مشتهى وعصام الدعليس وسامح السراج.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حماس تحاول إخفاء نتائج الضربة.

إسرائيل تُصدر بيانًا عاجلاً حول وجود "حماس" في مستشفى الشفاء

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أنه لا تُوجد لديه أي مواد جديدة للنشر لإثبات وجود بنية تحتية تابعة لحركة "حماس" داخل مجمع مستشفى الشفاء في غزة، الذي يقتحمه الجيش مُنذ فجر الأربعاء، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس: "بوسعي التأكيد أن العملية لا تزال مستمرة"، مضيفا أن "كل الأدلة المسموح بنشرها قد نشرت".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الأربعاء عن اكتشافه أسلحة وعتادا وحواسيب داخل المستشفى، قال إنها تابعة لحركة "حماس".

ومع ذلك لم ينشر الجيش الإسرائيلي أي دليل على وجود أنفاق وغرف قيادة العمليات لـ"حماس" داخل مجمع المستشفى، والتي سبق للجيش أن أعلن عن وجودها.

يُذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تم إطلاقها ردا على هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لا تزال مستمرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عزل مدينة غزة عن باقي أراضي القطاع. كما تمت محاصرة مستشفى الشفاء، وبدأ الجيش باقتحامه منذ صباح الأربعاء 15 نوفمبر.