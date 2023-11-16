إسرائيل تُصدر بيانًا عاجلاً حول وجود "حماس" في مستشفى الشفاء

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أنه لا تُوجد لديه أي مواد جديدة للنشر لإثبات وجود بنية تحتية تابعة لحركة "حماس" داخل مجمع مستشفى الشفاء في غزة، الذي يقتحمه الجيش مُنذ فجر الأربعاء، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس: "بوسعي التأكيد أن العملية لا تزال مستمرة"، مضيفا أن "كل الأدلة المسموح بنشرها قد نشرت".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الأربعاء عن اكتشافه أسلحة وعتادا وحواسيب داخل المستشفى، قال إنها تابعة لحركة "حماس".

ومع ذلك لم ينشر الجيش الإسرائيلي أي دليل على وجود أنفاق وغرف قيادة العمليات لـ"حماس" داخل مجمع المستشفى، والتي سبق للجيش أن أعلن عن وجودها.

يُذكر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تم إطلاقها ردا على هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، لا تزال مستمرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن عزل مدينة غزة عن باقي أراضي القطاع. كما تمت محاصرة مستشفى الشفاء، وبدأ الجيش باقتحامه منذ صباح الأربعاء 15 نوفمبر.

الاحتلال الإسرائيلي ينقل جثامين من مستشفى الشفاء لجهة مجهولة

حوّلت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية، كما جمعت عشرات الجثامين في مستشفى الشفاء ونقلتها إلى جهة مجهولة، حسبما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الخميس.

وذكر الإعلام الحكومي في غزة: "الاحتلال جمع عشرات الجثامين في مستشفى الشفاء ونقلها إلى جهة مجهولة، وينفذ عمليات حفر وتفتيش داخل المستشفى، ويمنع دخول الماء والغذاء والمستلزمات الطبية، كما أن الاحتلال حول مجمع الشفاء إلى ثكنة عسكرية".

الإعلام الحكومي في غزة

وحذر الإعلام الحكومي في غزة من وقوع كارثة صحية داخل مجمع الشفاء الطبي، مطالبا بفتح معبر رفح أمام تدفق المساعدات، خاصة في ظل انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة، ومكررا تحذيره من التداعيات الخطيرة لذلك.

وأدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة ورحّبت بقرار مجلس الأمن لإلزام كافة الأطرافَ بموجب القانون الدولي.

كما قال مدير عام المستشفيات في غزة محمد زقوت، في وقت سابق، إن الجيش الإسرائيلي كان يعتقد أن "دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له، لكنه لم يجد أي دليل على وجود عناصر المقاومة في الداخل".