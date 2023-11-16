هجوم على إسماعيل هنية.. الجيش الإسرائيلي يقصف منزله ويعتقل أقاربه

هجوم مستمر على إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تصاعد على مستوى التصريحات الإسرائيلية والدولية، ووصل لقصف منزله من قبل الجيش الإسرائيلي واعتقال اقاربه، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

فيما قال تلفزيون آي 24 نيوز الإسرائيلي، نقلاً عن الجيش: إن قوات الجيش اعتقلت عدداً من أقارب إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في أثناء محاولتهم التحرك من شمال غزة إلى جنوبها.

قصف منزل هنية خلال غارات ليلية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف منزل هنية خلال غارات ليلية شنّها سلاح الطيران، ونشر صوراً تظهر تدميره.

وقال الجيش الإسرائيلي: إن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في غزة، مضيفا أن منزل هنية استُخدم كبنية تحتية إرهابية، وكثيراً ما كان بمثابة نقطة التقاء لكبار قادة (حماس) لتوجيه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي.

من هو إسماعيل هنية؟

ولد إسماعيل هنية في 29 يناير 1962 في مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة، وكان قطاع غزة نقطة محورية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عقود، ونشأ في مخيم للاجئين، وشهد عن كثب الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لإقامة دولتهم، وهو متزوج وله 13 طفلًا.

كما كان منخرطًا في جماعة الإخوان المسلمين وكان رئيسًا لمجلس الطلاب الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين أثناء وجوده في الجامعة وفقًا لتقارير فلسطينية، انتخب هنية رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس عام 2017، وأعيد انتخابه عام 2021.