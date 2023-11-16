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د. وجدي زين الدين: تنافس 4 مرشحين على منصب الرئيس حالة غير مسبوقة تشهدها مصر إسماعيل هنية: إسرائيل لن تحصل على أسراها إلا مقابل ثمن نحدده اقرأ بالوفد| غدًا.. عبدالسند يمامة في بورسعيد المدينة الباسلة
الخميس 16 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إسماعيل هنية: إسرائيل لن تحصل على أسراها إلا مقابل ثمن نحدده

إسماعيل هنية رئيس
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن إسرائيل لن تحصل على أسراها إلا مقابل ثمن نحددخ، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الخميس.

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وأضاف إسماعيل هنية، أنهم مستعدون لمعركة طويلة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني هو من يجب أن يحدد مستقبل غزة.

وجعا إسماعيل هنية، إلى تطبيق قرارات القمة العربية الإسلامية في الرياض حول كسر الحصار.

مجلس الأمن يقر هدنة إنسانية في غزة 

وافق مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 دعا مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس والفصائل الأخرى.

رفض مجلس الأمن الدولي، تعديلًا روسيًّا على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو لهدنة إنسانية في غزة.

 

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