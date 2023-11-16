إسماعيل هنية: إسرائيل لن تحصل على أسراها إلا مقابل ثمن نحدده

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن إسرائيل لن تحصل على أسراها إلا مقابل ثمن نحددخ، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الخميس.

وأضاف إسماعيل هنية، أنهم مستعدون لمعركة طويلة مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني هو من يجب أن يحدد مستقبل غزة.

وجعا إسماعيل هنية، إلى تطبيق قرارات القمة العربية الإسلامية في الرياض حول كسر الحصار.

مجلس الأمن يقر هدنة إنسانية في غزة

وافق مجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

دعا مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس والفصائل الأخرى.

رفض مجلس الأمن الدولي، تعديلًا روسيًّا على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو لهدنة إنسانية في غزة.