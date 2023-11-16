جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن وفاة جندي في الضفة الغربية

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي" في بيان، وفاة جندي مُتأثرًا بجروحه بعد هجوم بالأسلحة النارية صباح اليوم في الضفة الغربية، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وفي بيان سابق، قالت الشرطة الإسرائيلية إن أبراهام فطينة (20 عاما) أصيب بجروح خطرة خلال تبادل لإطلاق النار قرب حاجز عسكري بين الضفة الغربية والقدس.

وأفادت الشرطة بأن المهاجمين الفلسطينيين الثلاثة قتلوا بالرصاص.

هذا، وأعلنت "كتائب القسام" في الضفة الغربية مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس صباح اليوم مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وتدمير عدد من آلياته.

وقالت في بيان "كتائب القسام - الضفة الغربية تعلن مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم والتي أغارت فيها مجموعة قسامية مجاهدة على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة، وتمكنوا من قتل وجرح عدد من الجنود الصهاينة، انتقاما لدماء الشهداء في غزة العزة".

دبابات الاحتلال الإسرائيلي تُحاصر مستشفى الأهلي المعمداني

حاصرت "دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي"، مستشفى الأهلي المعمداني وتعجز طواقم الإسعاف عن الوصول للمُصابين، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الخميس.

وقال الهلال في بيان على منصة "إكس"، إن "االدبابات تحاصر المستشفى الأهلي المعمداني وسط اشتباكات عنيفة، وطواقم إسعاف الهلال الأحمر تعجز عن الحركة للوصول للمصابين والجرحى".

وفي 17 أكتوبر، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى المعمداني الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 قتيل وعشرات الجرحى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم فجر أمس الأربعاء مستشفى الشفاء، معلنا أن "النتائج التي تم التوصل إليها، تثبت بشكل لا لبس فيه أن المستشفى استخدم عسكريا للإرهاب".